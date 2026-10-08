Pedraza cuestiona a Paola Holguín por título inexistente: ¿Cuál es la necesidad de inflar su perfil?

Los títulos falsos en Colombia quedaron sobre la mesa, luego de que el nombre de Juliana Guerrero, una exasesora en el gobierno de Gustavo Petro sacara a relucir la falsificación de títulos universitarios académicos.

La exfuncionaria del Ministerio del Interior y quien fue condenada a tres años de prisión por este delito, sacó a relucir varios casos en Colombia de falsificación de títulos para conseguir puestos en el Gobierno.

Hoy en 6AM W, la senadora Jennifer Pedraza, puso sobre la mesa el caso de la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien asegura que mintió con su título de Magíster en Estudios Políticos, porque según información que le entregó la Universidad Pontificia Bolivariana, no le ha otorgado ese título.

En la entrevisa, la senadora cuestiona que la administración de Abelardo De La Espriella, hable sobre “coherencia extrema” y de “que nadie vino a este Gobierno a aprender”, y que resulte con funcionarios que “inflen” sus hojas de vida para ocupar un alto cargo.

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