El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Inflaron su experiencia”: Jennifer Pedraza por nombramiento de Julia Daza en Biblioteca Nacional

La senadora Jennifer Pedraza estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar sus señalamientos contra la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Daza, quien no cumpliría los requisitos para estar en ese cargo.

¿Por qué eligieron a Julia Daza?

Pedraza aseguro que presuntamente se “pasaron por alto” los requisitos planteados para el cargo, “embutiendo la hoja de vida de Julia Daza” e “inflando su experiencia laboral”.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa aquí: