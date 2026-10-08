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08 oct 2026 Actualizado 17:49

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Política

Capitales aumentaron 17,1% sus ingresos en 2026 y destinan 83% de sus recursos a inversión

Asocapitales destacó el crecimiento del recaudo tributario y la capacidad de las ciudades para generar recursos propios.

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Las ciudades capitales del país registraron un crecimiento del 17,1 % en sus ingresos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un análisis de Asocapitales con corte al 30 de junio y basado en información oficial.

El director ejecutivo de la asociación, Andrés Santamaría, explicó que los ingresos totales de las capitales llegaron a cerca de 52,4 billones de pesos, mientras que los ingresos corrientes crecieron 10 %.

Las capitales recaudan el 53,3 % de todos los impuestos territoriales del país. Más de la mitad”, señaló Santamaría.

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Según el reporte, el recaudo tributario pasó de 19,3 a 21,3 billones de pesos, con un crecimiento del 10,4 %. Entre los principales impuestos, el ICA aumentó 11 %, el predial 6,2 % y las estampillas registraron un incremento superior al 47 %.

Para Asocapitales, estos resultados reflejan una mayor capacidad de las ciudades para generar recursos propios y fortalecer su autonomía fiscal.

“De cada 100 pesos comprometidos, casi 83 van a inversión”, destacó Santamaría.

En total, las capitales comprometieron cerca de 46,7 billones de pesos en inversión, equivalentes al 43 % de toda la inversión territorial del país. En contraste, el 14 % de los recursos se destinó a funcionamiento y el 3,4 % al servicio de la deuda.

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Santamaría aseguró que el reto ahora es mantener esta capacidad fiscal y garantizar que las nuevas responsabilidades asignadas a las ciudades estén acompañadas de los recursos necesarios.

“Ciudades que recaudan, ciudades que invierten”, concluyó el director ejecutivo de Asocapitales.

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