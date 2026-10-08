Así reaccionó el Centro Democrático a mensaje de Rodrigo Londoño contra María Clara Posada

“Nuestra bancada no se dejará intimidar”. Este fue el mensaje que dio el Centro Democrático ante la polémica que se desató entre la senadora María Clara Posada y Rodrigo Londoño, firmante de paz y exjefe de las Farc. El choque inició cuando este último cuestionó a la congresista por publicar videos de audiencias de la JEP.

“La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito. Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, comenzando la de los militares”, señaló Londoño.

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La senadora del uribismo le respondió negando un posible delito en la publicación de video. De hecho, señaló que continuará con sus indagaciones. “Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, aseguró la congresista.

Por otra parte, dijo que “como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”. A esto sumó un pronunciamiento sobre la posible violación de la reserva judicial: “no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información. Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP”.

No se pierda: Capitales aumentaron 17,1% sus ingresos en 2026 y destinan 83% de sus recursos a inversiónEn su comunicado, el partido aseguró que rechaza los señalamientos de Londoño, a quien se refirieron con el alias de Timochenko, y defendió los cuestionamientos que ha hecho Posada al funcionamiento de la JEP.“El ejercicio de la senadora se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”, remató la colectividad en su comunicación.