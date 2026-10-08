Jean Fernandes: “La gente cree que soy loco y polémico, pero solo tengo ganas de ganar en América”

Jean Fernandes, guardameta del América de Cali, habló en exclusiva con AS Colombia sobre el proceso que adelanta en el elenco escarlata, se refirió a las polémicas en las que se ha visto envuelto dentro de los campos y

Es preciso recordar que el jugador de 30 años llegó a comienzos de este año al cuadro vallecaucano, luego de estar seis meses sin actividad ante su salida tempranera del Cerro Porteño paraguayo. Claro está que no tardó en adueñarse del arco escarlata y actualmente es un referente del once titular.

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“La gente cree que soy loco y polémico”

En primera instancia, Jean habló sobre su forma de ser dentro del terreno de juego. Si bien reconoció que ha madurado mucho, hay momentos que peca por la forma en que reacciona a las provocaciones.

“No soy loco, solamente tengo ganas de ganar. El arquero provoca en todo lado, pero soy un muchacho muy tranquilo. En la cancha quiero ganar, pero en mi vida personal suy muy tranquilo. Me gusta escapar de las polémicas... Me da igual si me quieren o me respetan. Los que no me quieren al menos que me respeten, pero en lo demás no me importa”, sentenció inicialmente.

Y complementó sobre los momentos en que se ha dejado dominar por las emociones: “La gente cree que Jean es loco, polémico, pero la verdad es que no. En la cancha me han pasado cosas por provocación de otras personas, pero yo soy muy tranquilo. Pasa que adentro de la cancha quiero ganar siempre y si estoy perdiendo, y alguien me provoca, pues... No sé perder en nada, entonces a veces se me salen reacciones medio malas”.

Claro está que “con el tiempo aprendí a madurar”, entendiendo que a una edad más joven era ”medio loco". “A veces reacciono un poco mal a algunas cosas por provocación, pero yo no busco provocar a nadie. Maduré mucho en ese sentido y estoy más tranquilo”.

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“Me quiero quedar en el América”

Por otro lado, Jean Fernandes admitió que su gran rendimiento con América queda evidenciado en las estadísticas del campeonato, pero no se anima a postularse como el mejor arquero de la Liga Colombiana.

“En cuanto a números puede ser, pero a mí no me gusta decir que soy el mejor arquero del fútbol colombiano. Hay muchos que son muy buenos y los números a veces son suerte, sumado al trabajo de mis defensas”, sentenció.

En este orden de ideas, el brasileño admitió que “me quiero quedar en América, mi familia está contenta acá”, pero señaló que su renovación contractual, entendiendo que el vínculo vence en el próximo mes de diciembre, “depende del club, de mi agente y no es solo mío”.

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Polémico gesto a los hinchas de Santa Fe en el clásico de rojos

Finalmente, Jean Fernandes se refirió a la polémica situación que vivió con los hinchas de Independiente Santa Fe, durante el clásico de rojos en El Campín que tuvo actos de violencia en las tribunas e incluso el campo de juego.

“Ni me enteré que la hinchada había entrado a la cancha. Estábamos jugando, hubo un lance con el delantero de Santa Fe, que sufrió un foul. Pasa que estoy en el piso y siento que con el balón me patean la cabeza, entonces miro, pienso que es un pasapelotas, pero me levantó y el árbitro dice que me fuera al camerino. Entonces miro y están todos los hinchas ahí. Cuando fuimos al camerino, la gente empezó a tirar monedas y escupir, entonces reaccioné sin pensar de una manera no tan buena. Ya estaba caliente porque me agredieron. La gente piensa que somos robots que juegan y que la gente hace lo que quiera sin que nosotros reaccionemos, no ven lo que pasa. Somos seres humanos y reaccionamos. Después volvimos y jugamos normal”, apuntó.

Y se sinceró sobre esos momentos de tensión: “No sentí miedo, pero hay jugadores que pudieron haberlo sentido por ser una sensación de impotencia con el ingreso de muchos hinchas. ¿Si te agarran 10, qué vas a hacer? Había incluso cuchillos. Eso te da un poco de inseguridad, porque en Brasil no pasa eso, la policía allá es más severa para ingresar al estadio”.

Para finalizar, Jean comentó que “me arrepiento por el gesto, ya que filmaron y salí en todo lado”, pero también pidió entender la situación debido a que “cualquier persona hubiera reaccionado así, tras ser agredido, escupido”.

“Es una sensación de impotencia de que no pasa nada, los hinchas te agreden y no pasa nada, entonces da rabia. Pero las imágenes que pasaron de mí, no quiere uno que pasen por los niños que te miran”, concluyó.