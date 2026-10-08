Israel confirma el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó este jueves el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental de esta ciudad y que seguirá operando con solo siete diplomáticos británicos, pero para actividades limitadas y no consulares.

En un comunicado enviado por Exteriores, Saar añade que el cónsul general y 19 diplomáticos británicos “finalizarán sus misiones y abandonarán Israel” tras el cierre, una medida anunciada por Israel hace un mes como represalia a la decisión del Gobierno británico de prohibir la importación de productos de colonias israelíes en Cisjordania.

Este consulado, del que según comprobó EFE este jueves se ha retirado la placa en su fachada, era uno de los considerados “históricos”, ya que fue fundado antes de la creación del Estado de Israel.

Era concretamente el más antiguo de ellos, con casi 200 años. También son consulados “históricos” los de España, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía y Suecia.

La mayoría de ellos se emplazan en Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad santa que gran parte de la comunidad internacional considera ocupada por Israel.

Según el ministro israelí, en la noche del miércoles su gobierno y el británico alcanzaron una serie de acuerdos sobre el cierre.

Saar indicó que el edificio que albergaba el consulado es propiedad del Gobierno británico y que Israel ha permitido que el Reino Unido “mantenga un equipo de trabajo compuesto por solo siete diplomáticos en el edificio”, el cual, insiste, “ha dejado de operar como consulado en el día de hoy”.

“El alcance de sus actividades será muy limitado”, dice el ministro, que añade que también acordaron “continuar el diálogo entre ambos gobiernos, marco en el que ambas partes podrán plantear cuestiones de su interés”.

“Creemos en el diálogo y seguiremos creyendo en él. Lamentablemente, en los últimos años no ha existido un diálogo genuino con el gobierno laborista”, asegura Saar, que destaca las buenas relaciones con el Reino Unido que se reflejan en su cooperación en materia de seguridad e inteligencia.

Además del cierre del consulado, la medida más contundente que ha adoptado Israel contra un país europeo, Saar confirmó que también se han implementado las otras represalias contra este país por prohibir el comercio con las colonias israelíes en el territorio palestino de Cisjordania, consideradas ilegales según el derecho internacional y cuya expansión se ha disparado con el actual gobierno de Benjamín Netanyahu.

Concretamente, la retirada de los representantes británicos del Centro de Apoyo a Gaza fundado en Israel a partir del plan de paz de la administración estadounidense, cuyas funciones por el momento son muy limitadas; la denegación de la entrada a Israel de once parlamentarios y un abogado británicos, y la finalización de las actividades de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Según Saar, estas represalias se tomaron teniendo en cuenta más medidas del Gobierno británico “contra Israel”, y cita el reconocimiento del Estado palestino en septiembre de 2025; la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA; la imposición de sanciones a ministros israelíes, o “ataques reiterados, sesgados y unilaterales contra Israel en el ámbito internacional”.

“Nos interesa mantener buenas relaciones con todos los países del mundo. Sin embargo, cualquier país que actúe en contra de Israel debe saber que tal acción tendrá un costo”, agrega el ministro. EFE