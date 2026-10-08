Más de cien personas logran parar el desahucio de una familia en San Blas en (Madrid)

Más de un centenar de activistas han logrado este jueves parar el desahucio de una familia compuesta por Tamara González, su marido y sus tres hijos menores de edad de un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en el madrileño distrito de San Blas-Canillejas.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 32, había ordenado el desahucio de esta familia, que vive desde hace doce años en un espacio comercial adaptado como vivienda, ubicado en la calle Lenceros, 14.

Aplazamiento sin fecha

La organización sindical ha negociado con la comisión judicial y ha conseguido un aplazamiento sin fecha.

La movilización ha tenido lugar un día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado 23 de septiembre en Madrid, tras permanecer dos semanas hospitalizada.

Antes de las 09:30, la hora en la que estaba prevista la llegada de la comisión judicial, los manifestantes han comenzado a corear consignas como Tamara no estás sola, estamos contigo, “No toleramos ni un desahucio más», «Tamara se queda, Vecina, despierta; desahucian en tu puerta, Agencia de Vivienda, agencia de mierda o Este desahucio lo vamos a parar".

También se han escuchado consignas como Que no, que no, que no hay otra manera. O con el capital o con la clase obrera, “No son desahucios, son asesinatos, Vergüenza me daría desahuciar a una familia, Comisión judicial, comisión criminal, Un desalojo, otra ocupación, Hay niños en la calle y no le importa a nadie, Mi casa es mi gente, mi gente es mi casa o Vivienda pública, vivienda criminal, desahucian al servicio del capital”.

Tamara González ha agradecido el apoyo del Sindicato de San Blas-Canillejas, que ha convocado la concentración a las puertas del inmueble, con el lema “Tamara y su familia se quedan”.