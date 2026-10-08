Fallece Margaret Hamilton, pionera del software que permitió la llegada del hombre a la Luna

Margaret Hamilton, pionera de la informática que lideró el desarrollo de software para el programa espacial Apolo de la NASA ha fallecido a los 90 años, informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).

“Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería. Su trabajo revolucionario incluyó liderar el equipo que programó los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna”, explicó esta institución en un comunicado.

“Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo”, dijo Margaret Hamilton sobre su etapa como ingeniera de software en el MIT, trabajando en el programa Apolo de la NASA, cuyo objetivo era llevar a los primeros seres humanos a la Luna. “No había más remedio que ser pioneros”.

Autora de más de 130 publicaciones, Hamilton contribuyó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina propia. Trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970; posteriormente, se convirtió en una exitosa empresaria del sector informático y directora ejecutiva.

Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, otorgada por el presidente Barack Obama.

En la mención del galardón se destacaba: “Hamilton definió nuevas formas de ingeniería de software y ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Su arquitectura de software propició grandes avances para el ser humano, al escribir el código que permitió a Estados Unidos llegar a la Luna”.

“Decir que Margaret Hamilton fue una pionera —decir que se adelantó a su tiempo— sería quedarse muy corto. Fue ingeniera de software en una época en la que este campo estaba en sus inicios; no solo desarrolló un código avanzado por sí misma, sino que también lideró un equipo que utilizó esa tecnología incipiente para crear uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado jamás”, dijo en la nota Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT.

Nacida en Paoli, Indiana, en 1936, Hamilton comenzó a estudiar matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955 antes de trasladarse al Earlham College, donde obtuvo la licenciatura en matemáticas con una especialización secundaria en filosofía en 1958.

La científica “ha sido una fuente de inspiración para generaciones de informáticos e ingenieros. Su carrera estuvo dedicada a prevenir errores y a lo que ella denominaba “gestionar lo desconocido”», afirma de Weck.

“Encarnó el liderazgo mediante el ejemplo y estableció una práctica de ingeniería de software —basada en la resolución de problemas y la ingeniería de sistemas— de la que todos nos beneficiamos”, concluyó. EFE