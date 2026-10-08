Familias de víctimas piden respuestas por accidente de Satena en Norte de Santander

Norte de Santander.

La representante a la Cámara Diana Riveros pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, respuestas sobre las causas del accidente aéreo de un avión de Satena ocurrido el pasado 28 de enero, en la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que murieron 15 personas.

Durante su intervención, Riveros habló desde su condición de congresista, pero también como familiar de una de las víctimas.

En el siniestro murió su esposo, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

“Ahí murió mi esposo, Diógenes Quintero, y yo estoy aquí por esa razón y por esa historia”, manifestó.

La congresista cuestionó el manejo de la información entregada a las familias y aseguró que el único informe que recibieron sobre el accidente fue conocido a través de los medios de comunicación.

“La Aeronáutica ha sido despectiva con las familias, el único informe fue comunicado por televisión, y así nos enteramos”, afirmó.

Riveros también pidió claridad frente a las circunstancias que rodearon el accidente, al considerar que aún existen interrogantes sobre lo ocurrido durante un vuelo que, según señaló, tenía una duración aproximada de 20 minutos.

“¿Por qué un vuelo de 20 minutos se accidenta de esa manera? ¿Por qué un avión en donde dicen que estaba en perfectas condiciones? ¿Unos pilotos que tenían mucha experiencia? ¿Por qué?”, cuestionó.

La representante señaló que las familias siguen enfrentando incertidumbre frente a las diferentes hipótesis que han surgido alrededor del siniestro y reclamó resultados que permitan establecer qué ocurrió.

“Hay muchas teorías que hoy nos preocupan. Son 15 víctimas del accidente, 15 familias que hoy perdimos. La verdad, necesitamos tener una paz y un descanso de entender por qué ocurrió lo que ocurrió”, sostuvo.

Finalmente, Riveros hizo un llamado directo a la ministra de Transporte, enfatizando que su reclamo no responde únicamente a su responsabilidad como congresista, sino también al dolor de una familia que perdió a uno de sus integrantes en el accidente.

“Entonces, ministra, yo sí quiero que, por favor, hoy más que representante, le hablo como esposa, para que me ayude”, expresó.