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Alcalde de Popayán pide ayuda al Gobierno ante atentados: “más fuerza pública e Inteligencia”

Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la difícil situación de orden público que vive la capital del Cauca tras el atentado en el que resultado heridos dos policías.

Sobre el estado de salud de los uniformados, el mandatario local señaló que uno tiene una fractura en una de sus piernas, mientras el otro se encuentra en observación en el Hospital San José.

Popayán pide ayuda al Gobierno

El mandatario local le solicitó al Gobierno de Abelardo de la Espriella ayuda con más presencia de fuerza pública en la ciudad y mayor inteligencia que les permita contrarrestar las acciones terroristas.

“Pedimos al Gobierno respaldo. El Cauca es un departamento que sufre permanentemente estas situaciones. Popayán no recibía atentados, pero en los últimos años miren lo que ha pasado”, afirmó.

Destacó que, a pesar de la violencia que afronta Popayán, han recibido a 140.000 personas desplazadas por la violencia.

“Nosotros les damos hasta tres meses de comida y albergue, acompañamos solidariamente a quienes pasan por nuestro territorio, por eso acudimos al Gobierno Nacional”, mencionó.

De la misma manera, señaló que las cifras de seguridad en Popayán son mejores en comparación a la de administraciones pasadas.

Escuche la entrevista completa aquí: