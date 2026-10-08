Kudai, Moenia, Cabas y Lucas Arnau se reunirán en Bogotá para revivir los éxitos de los 2000

Los sonidos que marcaron la música de los años 2000 regresarán a Bogotá con Siempre Pop, un concierto que reunirá en un mismo escenario a Kudai, Moenia, Cabas y Lucas Arnau.

El evento se realizará el sábado 6 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, con un repertorio que busca llevar al público de vuelta a una época en la que el pop latino, el electro pop y las canciones románticas ocupaban un lugar importante en la radio y la televisión.

Entre los invitados estará Kudai, la agrupación chilena que marcó a toda una generación con canciones como ‘Sin Despertar’, ‘Ya Nada Queda’, ‘Escapar’ y ‘Déjame Gritar’.

También llegará Moenia, uno de los grupos que ayudó a impulsar el electro pop en español. La banda mexicana llevará al escenario canciones como ‘Manto Estelar’, ‘No Puedo Estar Sin Ti’, ‘Déjame Entrar’ y ‘Ni Tú Ni Nadie’.

El talento colombiano estará representado por Cabas, quien llevará su mezcla de pop y sonidos del Caribe con temas como ‘Mi Bombón’, ‘Mala Hierba’, ‘Tu Boca’ y ‘Bonita’.

A este cartel se suma Lucas Arnau, reconocido por sus canciones románticas y por éxitos como ‘Te Doy Mi Vida’, ‘De La Mano’, ‘Tú’ y ‘Ay Doctor’.

Más que un concierto, Siempre Pop propone un recorrido por la memoria musical de los años 2000, una época en la que estas canciones acompañaron historias de amor, amistades y momentos de una generación que ahora podrá volver a escucharlas en vivo.

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El encuentro contará además con una propuesta visual y técnica diseñada para acompañar esta experiencia de nostalgia y reunir en una misma noche diferentes sonidos que marcaron al pop latino.