“Clamamos que haya control del orden público”: alcalde de Miranda, Cauca, por crisis de seguridad

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El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló de la situación de seguridad que se vive en el municipio y las alteraciones de orden público en el departamento.

Zúñiga dio a conocer que el municipio amaneció con un ataque terrorista dirigido hacia la Fuerza Pública.

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“Lamentablemente amanecimos en el día de hoy con una volqueta que contenía explosivos, que explotaron por uno de los costados de la base militar, la guarnición militar que tenemos en el municipio de Miranda”, manifestó.

El alcalde reveló que el ataque no dejó muertos ni heridos, sin embargo, se presentaron daños materiales en las viviendas. Luego de esto, realizaron el censo para conocer el inventario de los daños y, junto con la Gobernación, brindar apoyo a los afectados para la reparación.

Pese a esto, el mandatario local aseguró que “el Ejército y la Policía han estado atentos a todas estas situaciones de orden público” y realizó un pedido al presidente de la República.

“Aspiramos pues que el señor presidente a través del señor ministro de la defensa tome cartas en el asunto y nuestro departamento sea mirado de una manera tal que la seguridad sea lo más importante para poder tener todas las actividades de comercio, de turismo, de educación y de movilidad en nuestra gente” expresó.

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La crisis de seguridad no se presenta solo en el municipio de Miranda, sino que la problemática afecta al departamento, que es víctima de las disidencias de las Farc y algunas facciones del ELN.

“Ustedes saben que nosotros somos autoridades civiles y lo que clamamos es en que haya control del orden público en nuestros territorios. Ese es el gran clamor”, aseguró Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, Cauca.

Escuche la entrevista completa:

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