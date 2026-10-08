CAR advirtió que lluvias en Cundinamarca no aumentarán los niveles de agua en fuentes hídricas

Ante el incremento de las precipitaciones en Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) emitió una alerta a la población, así como a los comités de gestión del riesgo, para extremar las medidas de precaución ante posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas, además de evitar un falso optimismo frente a la disponibilidad del recurso hídrico.

El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que los eventos climáticos extremos registrados durante los últimos días en el centro del país, especialmente en Bogotá y municipios de los alrededores, podrían estar más relacionados con el fenómeno de El Niño que con la segunda temporada de lluvias, característica de los meses de octubre y noviembre.

“En Cundinamarca estamos viviendo mañanas de sol fuerte y tardes de tormentas intensas que pueden provocar incluso crecientes súbitas en cuestión de minutos en las fuentes hídricas”, afirmó Ballesteros.

CAR advierte por crecientes súbitas en ríos y quebradas

La entidad señaló que el aumento repentino del caudal de ríos y quebradas puede presentarse en cuestión de minutos debido a las lluvias intensas, por lo que hizo un llamado especialmente a las comunidades que viven en zonas cercanas a las fuentes hídricas.

De acuerdo con la CAR, estas variaciones en los niveles de los ríos son temporales y no representan una recuperación definitiva de las cuencas que han enfrentado condiciones de déficit hídrico.

La Corporación mantiene el monitoreo permanente de las fuentes hídricas y de los sistemas de regulación para identificar posibles cambios y prevenir afectaciones asociadas a crecientes súbitas.

Piden almacenar agua durante octubre y noviembre

También, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los meses de octubre y noviembre para recolectar y almacenar agua, como una medida de ahorro y uso eficiente del recurso ante los escenarios de escasez que podrían presentarse posteriormente.

Según los pronósticos mencionados por la entidad, para diciembre y enero se prevé un periodo seco sostenido que podría prolongarse hasta mediados de 2027.

“El agua que no guardemos hoy nos va a hacer falta mañana”, puntualizó el director de la CAR.

Teniendo en cuenta la situación, la autoridad ambiental reiteró la importancia de mantener las medidas de ahorro y uso eficiente del agua