Manuel Medrano recibe tres nominaciones a los Premios Rolling Stone en Español por su música

Manuel Medrano suma tres nuevas nominaciones a su carrera musical. El cantautor colombiano fue incluido entre los nominados a los Premios Rolling Stone en Español 2026, en tres categorías que reconocen diferentes facetas de su trabajo reciente.

El artista compite por Canción del Año con ‘Mucho Más Que Ayer’, por Álbum Cantautorx del Año con ‘Superior’ y por Colaboración del Año gracias a ‘Enamorarte Mil Veces’, canción que interpreta junto a Fonseca.

Las nominaciones ponen en el centro diferentes momentos de la propuesta musical de Medrano. Su cuarto álbum de estudio, ‘Superior’, reúne 15 canciones en las que el artista combina elementos del pop y el funk con sonidos inspirados en la música de los años 80 y su tradicional faceta como cantautor.

Dentro de este álbum se encuentra ‘Mucho Más Que Ayer’, una canción que aborda el desamor y el deseo de recuperar una relación. El tema fue escrito por Medrano junto a Gus Vazquez y Gera Demara durante un campamento de composición en México, y contó con la producción de Adrián Cota.

La tercera nominación llega por ‘Enamorarte Mil Veces’, colaboración con Fonseca incluida en el álbum ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’. La canción combina el sonido tropical del artista bogotano con la propuesta pop de Medrano y habla de la decisión de volver a elegir a la misma persona.

Este reconocimiento llega después de un año de actividad musical para el colombiano, quien también se unió recientemente a Aterciopelados para una nueva versión de ‘No Necesito’, canción incluida originalmente en el álbum ‘La Pipa de la Paz’.

Además, Medrano continúa con su ‘Superior Tour’, que próximamente llegará a escenarios de Costa Rica, Guatemala y El Salvador, antes de continuar por diferentes ciudades de México.

La ceremonia de los Premios Rolling Stone en Español 2026 se realizará los días 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

Para Medrano, estas tres nominaciones representan un reconocimiento a un momento de su carrera en el que la composición, el trabajo discográfico y las colaboraciones ocupan un lugar central en su propuesta musical.