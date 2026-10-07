Comerciantes advierten sobre alza en el precio de la yuca por cambios de clima en Córdoba

Montería

Los comerciantes del Mercado del Sur, principal central de abastos de Montería, advierten que los constantes cambios de clima que enfrenta el departamento de Córdoba han disparado el precio de alimentos apetecidos como la yuca.

Según el comerciante Nicolás España, “la yuca está costosa, a $90.000 la bolsa y $1.500 la libra. Aquí en Córdoba hay muchos cultivos de yuca, lo que sucede es que la inestabilidad atmosférica hace que el producto se dañe mucho, que se pudra la mata, porque experimentamos altas temperaturas y luego lluvias. Estas condiciones climáticas han generado la poca oferta del producto”.

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Según lo expuesto, en condiciones normales, la libra de yuca se encontraba entre $500 y $700 en la plaza de Mercado de Montería.

Otro de los productos que sigue aumentando el precio es el ñame, la libra se encontraría en $4.000, elevando el costo de platos típicos como el mote de queso. En ese sentido, los comerciantes han sugerido cambiar este alimento por la auyama que tiene la libra en $1.000.