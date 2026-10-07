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07 oct 2026 Actualizado 16:23

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Comerciantes advierten sobre alza en el precio de la yuca por cambios de clima en Córdoba

Este es uno de los productos más apetecido en el departamento, pero en la actualidad tendría baja oferta

Yuca // Getty Images

Yuca // Getty Images / simonmayer

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Los comerciantes del Mercado del Sur, principal central de abastos de Montería, advierten que los constantes cambios de clima que enfrenta el departamento de Córdoba han disparado el precio de alimentos apetecidos como la yuca.

Según el comerciante Nicolás España, “la yuca está costosa, a $90.000 la bolsa y $1.500 la libra. Aquí en Córdoba hay muchos cultivos de yuca, lo que sucede es que la inestabilidad atmosférica hace que el producto se dañe mucho, que se pudra la mata, porque experimentamos altas temperaturas y luego lluvias. Estas condiciones climáticas han generado la poca oferta del producto”.

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Según lo expuesto, en condiciones normales, la libra de yuca se encontraba entre $500 y $700 en la plaza de Mercado de Montería.

Otro de los productos que sigue aumentando el precio es el ñame, la libra se encontraría en $4.000, elevando el costo de platos típicos como el mote de queso. En ese sentido, los comerciantes han sugerido cambiar este alimento por la auyama que tiene la libra en $1.000.

Auyama, calabaza; imagen de referencia // Getty Images

Auyama, calabaza; imagen de referencia // Getty Images / alexander ruiz

Auyama, calabaza; imagen de referencia // Getty Images

Auyama, calabaza; imagen de referencia // Getty Images / alexander ruiz

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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