Alerta en Córdoba por mordeduras de serpientes: inundaciones han disparado casos y dejan 3 muertes

Montería

Las autoridades de Córdoba alertan por el aumento de accidentes ofídicos o mordeduras de serpientes que dejan tres personas muertas de los 268 casos reportados en lo corrido del año en el departamento. Esta cifra representaría un incremento del 20% en comparación con el 2025 para el mismo periodo.

De acuerdo con el biólogo Elkin Monterrosa Vergara, docente de la Universidad de Córdoba (Unicor), el incremento de mordeduras de serpientes estaría asociado a las inundaciones registradas el pasado mes de febrero. En ese sentido, explicó que la emergencia generada por el frente frío hizo que estos animales se desplazaran a zonas secas y aumentaran las posibilidades de contacto con las personas.

“Las podemos encontrar en los pajonales, en el césped, pero por lo general ellas buscan los hogares, porque allí van a encontrar muchas veces fuente de alimentación, en este caso roedores; además, en nuestras casas pueden encontrar calor cuando el ambiente es frío”, sostiene Monterrosa Vergara, magíster en Microbiología, Biólogo y Entomólogo, profesor de los programas de Enfermería y Bacteriología, Facultad Ciencias de la Salud de Unicórdoba.

Los municipios con mayor registro de casos son Montería, Tierralta, Montelíbano y Valencia.

“Montería concentra buena parte de los reportes, con alrededor de 48 casos hasta la semana epidemiológica 35. Este incremento estaría relacionado con las inundaciones registradas a comienzos de este año, producto de los frentes fríos”, precisó el experto.

“En el mundo existen aproximadamente 3.700 especies de serpientes, entre venenosas y no venenosas, incluso, son más las no venenosas que las venenosas. Para Colombia, hay un registro de 339 especies reportadas. De esas tenemos 49 venenosas y el resto no venenosas”, agregó.

¿Qué hacer si ha sufre un accidente ofídico?

Mantener la calma.

Lavar la zona afectada con agua y jabón.

Inmovilizarla y trasladar rápidamente a la persona a un centro hospitalario.

Asimismo, se sugiere “no hacer cortes en la herida, no succionar el veneno, no aplicar sustancias y tampoco utilizar torniquetes”.