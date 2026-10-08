Emergencia en Montelíbano, Córdoba: vendaval dejó cerca de 300 viviendas destechadas

Montería

El alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, confirmó que más del 50% de los barrios de este municipio del sur de Córdoba se vieron afectados por el fuerte vendaval acompañado de lluvias en la noche del 7 de octubre. El mandatario municipal solicitó apoyo del Gobierno Nacional y la administración departamental para superar esta nueva emergencia que enfrenta la jurisdicción.

“Son aproximadamente 300 viviendas afectadas en 30 de 56 barrios que tiene el municipio en la zona urbana. Demoramos aproximadamente 6 horas sin energía eléctrica, más de 80 árboles colapsaron y todavía hay barrios sin el servicio de energía”, sostuvo el alcalde Calle Demoya.

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Asimismo, describió que “estos son barrios muy pobres, hay casos en los que el viento se llevó totalmente el techo con todo y madera. Tenemos a la Defensa Civil en terreno y ya instalamos un Puesto de Mando Unificado (PMU) en que determinaremos qué hacemos, hay que mirar si eso da para la calamidad pública para poderle aportar a las familias más pobres del municipio”.

El mandatario dijo que esta es la segunda emergencia que enfrenta su municipio en menos de un año. En ese sentido, advirtió que “fue muy poca la ayuda que recibimos del Gobierno Nacional en el periodo pasado y en lo que va de este, especialmente por el tema del frente frío”.

Finalmente, informó que aún estarían trabajando para llegar a la zona rural y determinar el número de damnificados por estas condiciones climáticas que, según las autoridades, se mantendrán hasta el próximo fin de semana.

Mientras, la empresa Afinia aseguró que “nuestro equipo continúa reponiendo la infraestructura eléctrica afectada por las condiciones climáticas adversas presentadas en el municipio de Montelíbano”.