Alcalde de Yondó denunció amenazas de muerte tras homicidio de líder del municipio

Yondó, Antioquia

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de habitantes del muncipio del Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario local, las intimidaciones presuntamente estarían relacionadas con los señalamientos que han surgido después del homicidio de un líder y empresario el 3 de octubre, acusándolo de alguna responsabilidad en el hecho violento.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de Yondó, especialmente por las versiones que estarían relacionando al alcalde con el asesinato. Ariza Rivera rechazó estos señalamientos y aseguró que la situación lo afecta no solo en su condición de mandatario municipal, sino también como padre de familia.

“Las amenazas que ponen en riesgo mi familia, que hoy mis hijos están atemorizados, que hoy mi esposa está atemorizada, que hoy mis padres están atemorizados porque lo que se escucha en cada esquina del municipio de Yondó es que este muchacho me va a hacer daño, que si no me asesina, me manda a asesinar, y que si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia”, expresó el alcalde de Yondó.

Pide investigación de las autoridades

El alcalde hizo un llamado a las autoridades para que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia, al tiempo que solicitó esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato del líder y determinar responsabilidades con base en las investigaciones correspondientes.

El ataque armado contra Félix Estrada se registró en un establecimiento comercial de Yondó, hechos que siguen siendo materia de investigación por parte de la Policía.

La denuncia ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en Yondó y otros municipios del Magdalena Medio antioqueño, donde las autoridades mantienen seguimiento a diferentes hechos y estructuras criminales que afectan la tranquilidad de la población.