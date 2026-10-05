Brian May reveló que Queen no volverá a salir de gira: “Pienso que tal vez 50 años sean suficientes”

El músico, activista por el bienestar animal y astrofísico inglés Brian May, guitarrista de Queen, anunció en una entrevista que no volverá a salir de gira.

¿Hace cuánto tomó la decisión?

“Hace 18 meses tomé la decisión de no volver a salir de gira”, dijo May.

“Un amigo íntimo de la familia falleció cuando estábamos en Estados Unidos, así que le dije a mi representante de gira: “Me escaparé a casa unos días y volveré”. Ella me miró a los ojos y dijo: “Sabes que no puedes hacer eso”. Me encanta tocar y viajar, pero el precio a pagar es sacrificar tu libertad. Tengo esposa, nietos y mucha astrofísica que quiero desarrollar, así que pienso que tal vez 50 años sean suficientes", afirmó May.

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¿Será el fin de Queen como banda?

Sin embargo, no descarta otras formas de llevar la música de Queen a grandes espacios colectivos.

“Queremos hacer algo bastante revolucionario. No como hizo ABBA, pero sí en esa línea... El año pasado fui a la Sphere; me sentí inspirado y esbozé todo un espectáculo de Queen. Creo que una experiencia inmersiva sigue siendo una posibilidad y que podría trascender el tiempo y el espacio, pero hoy en día no se puede realizar sin inteligencia artificial, y eso me genera serias dudas... Los centros de datos son un mal enorme contra el que hay que luchar”.

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En enero de este año, había declarado que no quería cruzar el Atlántico para dar conciertos porque:

“Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento. Es muy triste porque siento que Queen creció en Estados Unidos y nos encanta el país, pero ya no es lo que era. Todo el mundo se lo piensa dos veces antes de ir allí ahora mismo”, expresó.

¿Qué otros proyectos hay pendientes?

Pero hay una serie de proyectos de archivo de Queen en preparación, como la nueva película de conciertos de la banda, “Queen Budapest”, filmada el 27 de julio de 1986, cuando Queen se convirtió en la primera gran banda de rock en ofrecer un concierto tras el Telón de Acero.