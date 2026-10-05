“Avengers: Endgame” superó nuevamente a “Avatar” como la película más taquillera de la historia
Gracias al reciente reestreno de “Avengers: Endgame”, esta película de superhéroes de 2019 ha recaudado 2.925 millones de dólares a nivel mundial.
“Avengers: Endgame” vuelve a ser la película más taquillera de la historia, arrebatándole el título a “Avatar”.
Ambos éxitos de taquilla han intercambiado el puesto a lo largo de los años, con su regreso a las salas de cine en diversas ocasiones.
¿Cuánto recaudó con su estreno?
Gracias al reciente reestreno de “Avengers: Endgame”, esta película de superhéroes de 2019 ha recaudado 2925 millones de dólares a nivel mundial.
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¿Por cuánto superó a “Avatar”?
Esta cifra superó ligeramente a “Avatar” de 2009, que ha generado 2.923 millones de dólares en todo el mundo tras cinco reestrenos.
¿Por cuánto había ostentado el título?
“Avatar” ostentó durante una década el título del estreno más taquillero de la historia, hasta que “Avengers: Endgame” le arrebató el récord en 2019 durante su exhibición original en la gran pantalla.
“Endgame” cayó al segundo puesto de la clasificación histórica en 2021, cuando “Avatar” regresó a los cines antes del estreno de “Avatar: The Way of Water”.
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¿Cuántas películas de Disney están entre las más taquilleras?
Disney cuenta con siete de las diez películas más taquilleras de la historia, entre ellas “Avatar: El camino del agua” con 2330 millones de dólares, “Titanic” con 2260 millones de dólares y “Avengers: Infinity War” con 2050 millones de dólares.
¿Por qué se reestrenó “Avengers: Endgame”?
Disney y Marvel reeditaron “Avengers: Endgame” para generar expectativa por “Avengers: Doomsday”, que se estrenará en diciembre.
El reestreno de “Endgame” ha generado más de 126 millones de dólares en todo el mundo.