“Perdemos al mejor cantante de todos los tiempos”: Jorge Barón lamentó muerte de Víctor Hugo Ayala

Jorge Barón, presentador de radio y televisión, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y recordó al cantante y compositor de boletos en Colombia, Víctor Hugo Ayala, quien murió este martes 6 de octubre.

Barón señaló que hace poco se enteró del fallecimiento de Víctor Hugo Ayala, pero esperaba este suceso, ya que se encontraba con problemas de salud.

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“Muy triste. Víctor Hugo Ayala fue nuestro gran amigo y fue uno de los artistas más importantes de la música colombiana, de la música romántica y una de las voces más importantes de la canción en nuestro país”, aseguró.

El presentador de radio y televisión manifestó sentirse muy afectado por la partida de Víctor Hugo Ayala y envió un mensaje de condolencias para su hija que tanto lo amaba y los seguidores de la música folclórica colombiana, especialmente de la música andina.

“Perdemos yo creo que al mejor cantante de todos los tiempos, el gran Víctor Hugo Ayala, quien nos acompañó siempre el 31 de diciembre en la gran fiesta de los hogares colombianos porque él cantaba el himno nacional despedía y recibía el año en nuestro programa en vivo y en directo, y tantas veces que estuvo en nuestros escenarios, en embajadores de la música colombiana, en el Show de las Estrellas, interpretando estas canciones que se quedarán por siempre en la memoria y en el recuerdo de todos los colombianos”, afirmó Jorge Barón.

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Por último, resaltó que han intentado mantener vigente el legado de Víctor Hugo Ayala y otros cantantes del folclor colombiano para las nuevas generaciones.

“Nosotros, a través de nuestro programa, hemos estado luchando para que esa llamita de nuestro folclore interiorano no muera y tenemos en nuestro programa un segmento en el cual presentamos estas canciones folclóricas, esas letras maravillosas que ahora interpretadas por la gente joven han logrado también penetrar en el gusto del público de Colombia”, expresó.

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