Más de 20 emergencias dejaron las fuertes lluvias en Copacabana

Copacabana, Antioquia

Más de 20 emergencias fueron atendidas en Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, luego de las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde y noche del lunes 5 de octubre, acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Los organismos de socorro, entre ellos Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, permanecieron desplegados en distintos sectores del municipio y extendieron las labores de atención hasta la madrugada de este martes 6 de octubre.

De acuerdo con los registros del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), durante el episodio se registraron acumulados de hasta 53 milímetros de precipitación y 52 descargas eléctricas.

Inundaciones y caída de árboles

Entre las principales afectaciones estuvieron las inundaciones, reportadas en sectores de la Autopista Norte y en los barrios La Pedrera, Yarumito, Fátima y María, además de la Institución Educativa San Luis Gonzaga.

Los equipos de emergencia también atendieron la caída de cuatro árboles. Los casos se presentaron en Las Vegas, la Escuela Normal Superior y el barrio La Asunción, donde dos árboles terminaron en el suelo.

En La Asunción, uno de los árboles impactó la estructura y el techo de una vivienda. Debido al riesgo que representa la situación, las autoridades recomendaron el autoalbergue de 10 personas, mientras continúan las labores para retirar completamente el árbol.

En el barrio María, una vivienda perdió parte de su techo y también se reportó la caída de un poste de energía.

Por su parte, en el barrio Simón Bolívar, en la zona centro del municipio, los fuertes vientos ocasionaron daños parciales en la cubierta de un parqueadero.

Luego de las emergencias, personal de la Administración Municipal y de los organismos de socorro continúa realizando inspecciones técnicas en los sectores afectados para identificar posibles situaciones de riesgo y establecer la magnitud de los daños.

La Alcaldía de Copacabana pidió a la comunidad mantenerse atenta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y recordó que cualquier emergencia puede ser reportada a la línea de Bomberos Copacabana: 604 401 5110.