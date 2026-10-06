Indumil cambió precios para el porte de armas de fuego legales en Colombia

Abelardo de la Espriella y decreto de porte de armas. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

La situación que presenta el país actualmente en materia de reglamentación en la tenencia y porte de armamento se vincula a lo establecido en el mes de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, que ordenó bajo el Decreto 1368 de 2026, la suspensión que restringía el porte de armas en el país.

La Industria Militar de Colombia (Indumil) compartió recientemente en su portal oficial, cambios relacionados con el precio de armas de fuego legales en Colombia. Se trata de un listado de valores con los que se pueden adquirir las armas de fuego orientadas a la defensa personal, entendiendo que la adquisición de armamento por terceros o intermediarios es una actividad ilegal.

El reporte oficial de precios contiene distintos tipos de armas, clasificándose por su potencia y especificaciones; todo esto reglamentado bajo el Decreto 2535 de 1993, el cual establece la comercialización y porte de armas de fuego, prohibiéndose ciertos modelos y tipos de armamento destinados a la población civil.

¿Qué armas no se pueden adquirir comercialmente por Indumil siendo un civil?

Según el Decreto 2535 de 1993 la clasificación de armas de fuego se divide en tres clases:

Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública.

Armas de uso restringido.

Armas de uso civil.

De esta manera, los primeros dos tipos de armamento están estrictamente relacionados con la Fuerza Pública y con organizaciones como empresas de valores, fuerzas y departamentos de seguridad, respectivamente; estos últimos con aval de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Diferencia entre porte y tenencia de armas

A la hora de adquirir un arma de fuego se debe de tener en cuenta la diferencia entre estos dos términos, ya que son completamente diferentes.

Tenencia de armas: se adquiere el arma pero solamente se puede permanecer dentro del inmueble registrado.

se adquiere el arma pero solamente se puede permanecer dentro del inmueble registrado. Porte de armas: se adquiere el arma y se puede llevar consigo a lugares públicos, bajo los permisos legales y normas militares establecidas.

Precios de armas para tenencia y porte, según Indumil

A continuación estos son los precios y modelos de algunas pistolas y revólveres que se podrán adquirir. Los precios varían en cuanto a la tenencia y porte del arma:

Pistolas Córdova: (Estándar, Compacta y Táctica) entre $ 6.385.860 y $ 6.688.140 con tenencia y entre $ 6.879.740 y $ 7.182.020 con porte.

(Estándar, Compacta y Táctica) entre $ 6.385.860 y $ 6.688.140 con tenencia y entre $ 6.879.740 y $ 7.182.020 con porte. Pistolas Baretta: entre $ 7.019 .460 y $ 11.063.940 con tenencia y entre $ 7.513.340 y $ 11.557.820 con porte.

entre $ 7.019 .460 y $ 11.063.940 con tenencia y entre $ 7.513.340 y $ 11.557.820 con porte. Revolver Smith & Wesson: (Modelo M66-8) $ 7.523.440 con tenencia y $ 8.017.320 con porte.

(Modelo M66-8) $ 7.523.440 con tenencia y $ 8.017.320 con porte. Pistolas Glock: entre $ 6.397.740 y $ 7.436.580 con tenencia y entre $ 6.891.620 y $ 7.930.460 con porte.

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Requisitos para el porte de armas legal en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella explicó que el permiso para el porte y tenencia de armas debe estar vinculado estrictamente a las siguientes directrices, para su legalidad:

Cumplir con condiciones físicas, psíquicas y emocionales.

Permiso vigente expedido por autoridad militar.

Arma amparada por el permiso.

Edad mínima 25 años.

No tener antecedentes.

Aprobar certificado médico y aptitud psicofísica.

Conocimiento teórico.

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