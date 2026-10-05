Policía captura a 45 personas e incauta 11 armas durante operativo durante el din de semana

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de 45 personas durante el primer fin de semana de octubre, como resultado de los operativos desplegados para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en diferentes sectores de la ciudad. Del total de capturas, 42 se produjeron en flagrancia y tres mediante orden judicial.

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Según el reporte oficial, 15 personas fueron capturadas por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 12 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones; nueve por hurto; dos por lesiones personales y dos por violencia intrafamiliar.

Durante las intervenciones también fueron incautadas 11 armas de fuego, entre ellas armas artesanales, un arma de fuego industrial y un arma de letalidad reducida modificada. Además, las autoridades decomisaron 22 cartuchos de diferentes calibres y 87 armas cortopunzantes.

En materia de estupefacientes, los uniformados incautaron 1.291 dosis de diferentes sustancias, entre ellas marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Las acciones operativas también dejaron 201 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre las conductas más recurrentes estuvieron el porte de armas o elementos cortantes, portar sustancias prohibidas en espacios públicos e irrespetar a los uniformados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó el trabajo conjunto con las comunidades y señaló que la colaboración ciudadana resulta fundamental para identificar y judicializar a quienes afectan la seguridad.

En lo corrido de 2026, la institución reporta 4.814 capturas por diferentes delitos, entre ellas 814 por hurto, además de la incautación de más de 564 armas de fuego ilegales.