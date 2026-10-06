Director de Tránsito de Bucaramanga renuncia este viernes; habla de 5 logros durante su gestión

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Director de Tránsito de Bucaramanga habla de sus logros antes de renunciar

Bucaramanga

En medio de la jornada del día sin carros y sin motocicletas de este martes 6 de octubre, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique prepara su carta de renuncia; Caracol Radio conoció que el funcionario estará en el cargo hasta el viernes 9 de octubre.

Manrique es uno de los integrantes del gabinete del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla que busca no quedar inhabilitado de cara a lo que será la campaña política para las elecciones regionales de 2027.

En un reportaje concedido a Caracol Radio, habló de lo que considera los logros de su gestión.

Operativos diarios

Destaca que, durante los 24 meses de gestión, lideró operativos diarios. En esas acciones se inmovilizaron motocicletas. Entrega un dato: en los patios de la Dirección de Tránsito hay 16.000 motocicletas que llenan los espacios.

A la pregunta de si eran los mismos operativos de Carlos Bueno, su antecesor dice que no; que los suyos fueron los primeros con Ejército y Policía Nacional a bordo para evitar los irrespetos a la autoridad.

Retiro de las ciclorrutas

Aunque suene a impopular, en términos de movilidad sostenible, el director asegura que era necesario eliminar los corredores exclusivos para las bicicletas tal y como se construyeron en la alcaldía de Rodolfo Hernández.

Revela un dato, hay 3 carros por cada familia lo que permite dimensionar la cantidad de vehículos que circulan por Bucaramanga.

Implementación de las zonas Zert

Habló de la aprobación de las Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorias en el concejo. Afirma que las primeras celdas se ubicarán en el barrio San Francisco.

Modernización de la parte administrativa

Manrique asegura que mejoró las condiciones de trabajo de los agentes pues se entregaron radios de comunicaciones y pronto habrá nuevas motocicletas.

Cree que aún no hay criterios para advertir que la Dirección de Tránsito debe acabarse. “Tiene uno de los mejore Centros de Diagnóstico Automotor, CDA de la región y del país”, dice.

Finalmente, el director de Tránsito habla de los motociclistas y la cantidad de infracciones que cometen. Considera que deben mantenerse los operativos y fortalecer el cuerpo de agentes; estima que se hace urgente la incorporación de unos 320 hombres para que salgan a las calles.