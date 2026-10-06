Lo que dejó la mayor granizada de los últimos años en Santander; hay campesinos afectados en Guaca

Bucaramanga

Tomás Monsalve, campesino de la vereda El Palmar de Guaca, Santander es uno de los labriegos afectados por la peor granizada de los últimos tiempos en la región. Para mostrar la magnitud de los perjuicios, el señor Monsalve mostró el estado en que quedó el cultivo de tomate de árbol: “pérdida total”, declaró horas después del fenómeno natural que se produjo en la tarde del primer domingo de octubre de 2026.

“Le pido el favor al gobierno que nos ayude”, indicaba en un video enviado a la redacción de Caracol Radio. Insistía en lo de “pérdida total”. Mencionó el caso de Ómar, otro productor de la zona. “Me dice que perdió 600 canastillas a $100.000 son $60 millones”, calculó.

Unas horas después de la granizada, William Ezequiel Sepúlveda, finquero de Sisota, otra vereda de Guaca dijo a Caracol Radio que hubo afectaciones para cultivos de papa, maíz, tomate de árbol y cebolla.

El señor Sepúlveda calcula que los afectados son 100 propietarios de pequeñas fincas de no más de 5 hectáreas.