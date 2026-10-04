Capturan a 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño
Los operativos se realizaron en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, donde fueron incautadas unas 8.000 dosis de droga.
Santa Fe de Antioquia
Una operación de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la captura de 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Occidente de Antioquia. Los procedimientos se realizaron mediante 20 allanamientos en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, y estuvieron dirigidos contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.
Según las autoridades, entre los capturados están alias “El Chinche” y “Mateo”, señalados como presuntos coordinadores de los expendios de estupefacientes y de la administración de las rentas derivadas de esta actividad ilegal en los municipios intervenidos.
Incautaron unas 8.000 dosis de droga
De las 15 capturas, 14 fueron mediante órdenes judiciales y una en flagrancia. Durante los procedimientos fueron incautadas aproximadamente 8.000 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, que, según la investigación, estarían destinadas a la distribución en diferentes sectores del Occidente antioqueño.
La Policía señaló que el operativo busca afectar las rentas ilícitas y la capacidad logística de la estructura criminal en esta zona del departamento.
Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial y los delitos por los que serán procesados. La Policía indicó que continuará realizando operaciones contra las estructuras criminales con presencia en Antioquia.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...