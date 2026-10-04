Capturan a 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño

Santa Fe de Antioquia

Una operación de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la captura de 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Occidente de Antioquia. Los procedimientos se realizaron mediante 20 allanamientos en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, y estuvieron dirigidos contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Según las autoridades, entre los capturados están alias “El Chinche” y “Mateo”, señalados como presuntos coordinadores de los expendios de estupefacientes y de la administración de las rentas derivadas de esta actividad ilegal en los municipios intervenidos.

Incautaron unas 8.000 dosis de droga

De las 15 capturas, 14 fueron mediante órdenes judiciales y una en flagrancia. Durante los procedimientos fueron incautadas aproximadamente 8.000 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, que, según la investigación, estarían destinadas a la distribución en diferentes sectores del Occidente antioqueño.

La Policía señaló que el operativo busca afectar las rentas ilícitas y la capacidad logística de la estructura criminal en esta zona del departamento.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial y los delitos por los que serán procesados. La Policía indicó que continuará realizando operaciones contra las estructuras criminales con presencia en Antioquia.