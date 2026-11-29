Es importante recordar que cada ecosistema cuenta con condiciones naturales que permiten mantener su equilibrio. Foto Relacionada.

Neiva

La introducción de peces que no pertenecen a los ecosistemas naturales puede ocasionar serios daños ambientales. Esta práctica altera el equilibrio de los cuerpos de agua, afecta la reproducción y supervivencia de las especies nativas y representa una amenaza para la biodiversidad.

Entre las especies identificadas como invasoras en Colombia se encuentran la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Ambas hacen parte del listado oficial establecido, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Carlos Álvarez de la CAM, explico que “la creación de contenidos para redes sociales tampoco debe convertirse en una excusa para realizar prácticas que terminen perjudicando los recursos naturales y poniendo en riesgo la fauna propia de cada región”.

Es importante recordar que cada ecosistema cuenta con condiciones naturales que permiten mantener su equilibrio. Proteger los ríos y demás fuentes hídricas es una responsabilidad compartida. Además, quienes incurran en estas acciones podrían enfrentar consecuencias legales.