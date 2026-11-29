La renovación de los vehículos de emergencia, la adquisición de herramientas. Foto Bomberos Huila.

Neiva

Con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios, una delegación del Huila adelantó gestiones ante el Ministerio del Interior, para conseguir respaldo institucional que permitan fortalecer las 37 unidades bomberiles que operan en el departamento.

La comisión contó con la participación de los comandantes de bomberos de Algeciras, Palermo y Teruel. Durante la visita fueron recibidos por el viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro, ante quien expusieron las principales dificultades que enfrentan estas instituciones.

Edinson Fernández, coordinador departamental, comento que “entre las prioridades planteadas se encuentran la renovación de los vehículos de emergencia, la adquisición de herramientas y equipos especializados, así como el mejoramiento de los programas de capacitación para el personal”.

La gestión contó con el respaldo del exalcalde de Algeciras, y lideres políticos del Huila. Ahora, los organismos de socorro esperan que las conversaciones se traduzcan en compromisos y ayudas concretas que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los 37 cuerpos de bomberos voluntarios del Huila.