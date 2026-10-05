Messi se despide de la selección argentina: Fecha y hora Colombia del último partido de la pulga

Lionel Andrés Messi Cuccittini le pone punto final a su aventura con la Selección Argentina. El mítico ‘10′ vestirá por última vez la camiseta de la ‘albiceleste’ y se despedirá ante los aficionados en un partido amistoso.

Con contrato vigente hasta 2028 con el Inter Miami de Estados Unidos, Messi anunció su retiro del combinando nacional, pero seguirá vigente a nivel de clubes.

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El partido de despedida del astro será este martes 6 de octubre de 2026, día en que la Selección enfrentará a Benín. El compromiso se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y el balón rodará a partir de las 8.00 p.m. hora local (6:00 p.m. hora de Colombia).

Lionel Messi tendrá su retiro ante más de 85.000 aficionados que dirán presente en el estadio para darle el último adiós vistiendo la camiseta de su selección.

Partido de despedida de Lionel Messi

Argentina vs. Benín

Fecha: 6 de octubre de 2026.

Hora: 6:00 p.m. hora de Colombia (8:00 p.m. hora local)

Estadio: Monumental en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo anunció su retiro Lionel Messi?

El pasado lunes 31 de agosto, por medio de una carta escrita a mano, Lionel Messi, máximo goleador de la ‘Albiceleste’ anunció su retiro de la Selección Argentina.

El ‘10′ se hizo su nombre gracias a sus actuaciones que lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina, siendo únicamente comparado con Diego Armando Maradona. Además, Messi es considerado por muchos aficionados y celebridades del fútbol como el mejor jugador de todos los tiempos.

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Trayectoria con la Selección Argentina

Messi debutó con Argentina el 17 de agosto de 2005 en un encuentro amistoso ante Hungría, que finalizó con victoria 2-1. Desde ahí, el astro disputó un total de 207 partidos en anotar 125 goles y dar 65 asistencias.

De igual manera, en los más de 20 años de carrera con la ‘Albiceleste, logró levantar seis títulos con la selección, cinco con la mayor, uno con la Sub-20 y otro con la Sub-23. Estos son los títulos que ganó Messi con Argentina:

Mundial Sub-20 en 2005

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

Finalissima en 2022

Copa América 2021 y 2024

Mundial Qatar 2022.

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