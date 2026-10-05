Transmisión en directo del concierto de Shakira con Dua Lipa en Madrid batió récord en streaming

Este lunes se reveló que la transmisión en vivo del octavo concierto de Shakira de su residencia en Madrid batió un récord al ser la actuación en directo por streaming más vista de una artista femenina en Amazon Music hasta la fecha.

¿Cómo fue la presentación?

La presentación del sábado duró alrededor de 2 horas, durante las cuales interpretó más de 20 canciones, junto a más de 50.000 personas.

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¿Quién fue la invitada especial?

Además, contó con la participación de la cantante, bailarina y modelo británica Dua Lipa, quien interpretó a dúo en una versión acústica el clásico de la barranquillera, “Antología”, del disco “Pies descalzos” de 1997.

¿Qué dijo Shakira?

“Cantar esta canción, que significa tanto para mí, con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero y por mí personalmente, porque hoy me declaro oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa”, dijo Shakira.

¿Qué dijo Dua Lipa?

Después de la presentación, Dua Lipa compartió su emoción en su cuenta oficial de Instagram escribiendo en español:

“Sentí que tú, yo y el público éramos uno solo. ¡¡¡Muy agradecida de llevarme a casa un recuerdo tan hermoso!!!“, afirmó la estrella del pop británico.

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¿Quiénes han sido los otros invitados de la residencia de Shakira en Madrid?

Otros invitados de la residencia de la colombiana han sido Laura Pausini, con quien también interpretó “Antología”; Alejandro Sanz, quien estuvo dos noches seguidas, en las que tocaron su colaboración “La Tortura” y el éxito del español “Corazón Partío”; y Manuel Turizo, quien cantó su éxito “Copa Vacía” por primera vez en vivo junto a Shakira.

¿Cuántos conciertos quedan?

Este próximo fin de semana, Shakira realizará los últimos conciertos de su residencia en Madrid y un decimotercero el lunes 12 de octubre, que contará con varios invitados especiales.