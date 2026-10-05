Drake reaccionó a la participación de Karol G en el nuevo video musical de Bruno Mars: ¿Qué dijo?

El cantante y rapero canadiense Drake reaccionó a la participación de Karol G en el nuevo video de Bruno Mars, “Dance With Me”.

¿Qué dijo Drake?

“Madre mía, qué rápido trabaja este tipo”, comentó el jueves tras la publicación del video de Mars en Instagram.

¿Cuál ha sido la reacción al comentario?

El comentario ha acumulado más de 34.000 me gusta, mientras que la publicación de Bruno supera el millón.

¿Cuál es el papel de Karol G en el nuevo video de Mars?

La estrella colombiana interpreta el interés amoroso de Bruno Mars en el videoclip.

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¿Cuándo se presentó Drake con Karol G?

Esto comenzó con la participación sorpresa de Drake en el concierto de Karol G del pasado domingo 27 de septiembre en el Reliant Stadium, en Houston, Texas, donde interpretaron su colaboración “Ahí” y el éxito de 2026 del canadiense “One Dance”.

¿Cuál fue la reacción de Mars?

Posteriormente, Mars reaccionó subiendo una foto a su cuenta oficial de Instagram en su avión privado mirando hacia la ventana y en la que escribió:

“Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K @karolg @champagnepapi ¡¡Respóndeme ya!! | ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!“.

Al final, la publicación resultó ser el preámbulo del video en el que Mars recupera a la paisa con una serenata.

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¿Qué le dijo Bruno Mars a Karol G tras la publicación del video?

“Justo después de ofrecer tres conciertos en estadios con entradas agotadas —uno tras otro, sin días de descanso— y de rodar su propio videoclip, tuvo la amabilidad de protagonizar el mío. Gracias, @Karolg”, escribió Mars días después de lanzar el video.

¿Qué le comentó Karol G?

“¡Guau, Bruno! ¡Qué honor! Qué momentos tan hermosos pasamos juntos. Por siempre tu princesa, Carolina", respondió Karol G a la publicación.

¿Cuándo se presentaron ambos artistas?

Mars se presentó junto a ella el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde interpretaron por primera vez su dueto “Still”, así como “Risk It All”, canción del último disco de Mars, “The Romantic”.