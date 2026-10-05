Vendaval en Palmira deja afectaciones en la movilidad, varios árboles caídos y cortes de energía

Tras el vendaval y la emergencia ambiental registrada en las últimas horas, la administración municipal de Palmira atiende las afectaciones en infraestructura, redes eléctricas y movilidad vial.

El alcalde Víctor Ramos presentó un balance inicial del impacto de la contingencia y confirmó que no se han registrado pérdidas humanas.

Entre las principales afectaciones identificadas se destacan la caída de árboles en diversos puntos de la ciudad, daños en el albergue El Señor de los Milagros, afectaciones a viviendas y fallas en el suministro de energía y e internet.

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Frente a la interrupción de los servicios de telecomunicaciones y fluido eléctrico, las autoridades locales confirmaron que se atiende la emergencia para recuperar la normalidad lo antes posible.

“Estamos haciendo el monitoreo. La señal telefónica se ha afectado un poco, pero con el equipo de la administración en Gestión del Riesgo, Medio Ambiente, Infraestructura estamos articulados, Tránsito, Seguridad estamos articulados y estamos atendiendo algunos requerimientos de la comunidad”, explicó Ramos.

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Los equipos de emergencia trabajan actualmente en el despeje de vías con cuadrillas especializadas para restablecer el tránsito en los sectores donde la vegetación obstaculizó el paso. El alcalde concluyó con un mensaje dirigido a los habitantes afectados:

“En ese orden de ideas decirle a la comunidad que la administración está aquí atendiendo las necesidades puntuales como tal. ¿Qué le decimos a la comunidad? Paciencia”, puntualizó.