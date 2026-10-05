Nueva iniciativa de seguridad busca combatir el hurto de vehículos en Bogotá

La Policía, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía lanzaron la campaña ‘No se la pongamos fácil’, la cual busca fortalecer las medidas de prevención y seguridad entre los propietarios de vehículos y motocicletas.

De acuerdo con las autoridades, siete de cada diez casos de hurto de vehículos en Bogotá ocurren bajo la modalidad de‘halado’, es decir, cuando los delincuentes aprovechan que los automotores son dejados en la vía o en parqueaderos informales.

Esta campaña plantea tres acciones principales: entender el riesgo, prevenir y actuar. La primera consiste en reconocer cómo un descuido o exceso de confianza puede facilitar un hurto; la segunda, en adoptar herramientas y hábitos de seguridad; y la tercera, en informar oportunamente cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia.

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¿Cómo prevenir el hurto de vehículos en Bogotá?

Entre las recomendaciones para los propietarios de carros se encuentra el uso de GPS para conocer la ubicación en tiempo real, sistemas de bloqueo o apagado remoto desde el celular y alarmas con inmovilizador integrado.

También se aconseja utilizar dispositivos mecánicos como cortacorrientes, trabas para la palanca de cambios y bloqueadores de pedales, que funcionan como barreras adicionales frente al hurto.

En el caso de las motocicletas, las autoridades recomiendan implementar candados de disco con alarma, pinzas o trabas de disco y bloqueadores de manillar o pedal para impedir su desplazamiento.

Otra medida preventiva es la marcación de autopartes, como: espejos, exosto, tanque y rines, con el propósito de facilitar su identificación y dificultar la comercialización de piezas robadas.

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Sectores de Bogotá donde más se presenta el ‘halado’

Según información entregada por la Policía, las zonas con mayor concentración de hurto de vehículos bajo esta modalidad se encuentran: El Tintal, Valladolid, Nuevo Techo, Tabakú Américas, Tabakú Central, Andalucía, Santa Catalina, El Vergel, Monterrey, Castilla Occidental, Nueva Castilla, Santa Paz, Timiza, Boíta, Timiza Central, Pastranita, Alamedas de Timiza, Castilla, Villa Alsacia, Condados de Castilla y Senderos de Castilla.

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Capturas por hurto de vehículos y motocicletas

En lo corrido de 2026, las autoridades han logrado desarticular tres estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos.

Además, se han registrado 216 capturas por hurto de automotores y 121 por hurto de motocicletas.

Aunque a la fecha el hurto de carros en la capital registra una reducción del 9 % y el de motocicletas disminuyó un 6 %, el 72 % de los casos de robo de vehículos continúa concentrado en esta modalidad.