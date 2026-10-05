11 municipios de Cundinamarca en alerta roja por desabastecimiento de agua

No paran las acciones para mitigar las afectaciones de el Fenómeno de El Niño en Cundinamarca; 34 de los 116 municipios del departamento se mantienen bajo algún tipo de alerta: 11 en alerta roja, lo que significa que su capacidad de abastecimiento del recurso hídrico es menor del 80%, 12 en alerta naranja con un 50% de disminución en el servicio, 14 en alerta amarilla con un 25% de reducción.

En los municipios de San Bernardo, La Palma, Puerto Salgar, Pulí, Silvania, Viotá, La Vega, Nimaima, Vergara, Guaduas y Fúquene, que se encuentran en Alerta Roja, desde Empresas Públicas de Cundinamarca, mantienen activo un plan de choque para abastecer mediante carrotanques de agua a los habitantes; se han entregado 16,8 millones de litros de agua a 97.000 habitantes del departamento.

“En los territorios con mayores dificultades adelantamos intervenciones en bocatomas, líneas de conducción, tuberías, tanques, motobombas y electrobombas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas.”, aseguró el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey en su cuenta de X.

Así mismo, se mantiene vigilancia especial y atención en 12 municipios que se encuentran en alerta naranja, lo que quiere decir que tienen una disminución del 50% en la capacidad del servicio; además, 14 en alerta amarilla, con una reducción del 25%.

Desde la Gobernación del departamento también mantienen vigilancia especial en 37 municipios, en los que sus condiciones climáticas han cambiado y donde han reducido las lluvias considerablemente, por lo que podrían presentar reducción en sus sistemas hídricos.

Ante el inminente riesgo de desabastecimiento, desde la Gobernación hicieron un llamado a todos sus habitantes para ahorrar agua y tomar acciones que reduzcan esta amenaza.