Horóscopo hoy 5 de octubre de 2026 del profesor Salomón: Aries debe ponerle cuidado a sus finanzas

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este lunes 5 de octubre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 5, además de recordarles que los nacidos en esta fecha están ligados al amor y a la familia, este nuevo de año de vida comienza con grandes cambios e ideas que se van a poder llevar a cabo con buenos resultados.

El número de la suerte para los festejados será el 2377 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió sembrar cinco monedas del mismo valor y por cada una de ellas realice una petición durante este año que comienza.

Lea más: Taylor Swift vuelve al No. 1 con ‘The Life of a Showgirl’ tras lanzar su edición ‘Encore’

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 7098.

7098. Recomendación: Buscar la reconciliación familiar.

Buscar la reconciliación familiar. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 2739, para aquellos que no pueden dormir de manera continua, hacerlo antes de dormir.

Repetir 45 veces, 2739, para aquellos que no pueden dormir de manera continua, hacerlo antes de dormir. Fruta: Banano, partalo en tres antes de comer.

Banano, partalo en tres antes de comer. Decreto del día: “Salud, dinero y amor llegan a mi”.

“Salud, dinero y amor llegan a mi”. Lectura recomendada: Zacarías 8:16.

Vea aquí: Shakira rompe récord en Amazon Music y prepara el cierre de su residencia en Madrid

Horóscopo y tarot del día de HOY 5 de octubre:

Aries

No deben tener miedo frente a las situaciones económicas; hay que llevar las cosas con calma. Esta semana será de recuperación, con formas y soluciones que permitirán que las cosas avancen en este campo. Llega la firma de unos documentos que les brindará estabilidad y tranquilidad. Las cosas van en camino a mejorar.

Número: 1538.

Leo

Será una semana de batallas. Aunque no será sencillo, no deben preocuparse: solo hay que hacer las cosas bien para volver a conseguir la estabilidad, cumplir esas metas y alcanzar el éxito. Hay que llevar las situaciones con la mayor tranquilidad posible y esforzarse para tomar las mejores decisiones.

Número: 9037.

Sagitario

La parte económica se desarrolla de forma positiva y vienen buenas noticias en este campo. Hay que tener cuidado con las personas envidiosas y desarrollar los proyectos con un perfil bajo para evitar atraer este tipo de energías.

Número: 1284.

Tauro

En la parte laboral habrá cambios a los que tendrán que adaptarse y será importante fortalecer este campo. Hay unos documentos que se están gestionando y que finalmente saldrán adelante, lo que les llenará de alegría. Lo importante esta semana será la parte laboral, por lo que hay que poner especial cuidado en ella.

Número: 1558.

Virgo

Van a celebrar algo que estaban esperando o necesitando y que finalmente está llegando, con buenas perspectivas y felicidad. Quienes quieran realizar un viaje encontrarán que es un buen momento para hacerlo, porque les irá muy bien. Hay que cuidar la salud, especialmente el sistema nervioso.

Número: 0134.

Capricornio

Hay que innovar en la parte laboral para que las cosas puedan estar mucho mejor. Las personas que están gestionando documentos recibirán buenas respuestas. Los juegos de azar estarán a su favor y el dinero comenzará a activarse.

Número: 2160.

Géminis

Todo lo relacionado con el amor aparecerá en sus vidas. Habrá situaciones importantes en la parte emocional que pronto les llenarán de alegría. También llegará la firma de papeles o documentos importantes que tienen pendientes, y las cosas irán mucho mejor. Para algunos, habrá novedades relacionadas con un negocio vinculado al medio de transporte, con resultados positivos.

Número: 7319.

Libra

Hay que tomarse las cosas con tranquilidad para permitir que la prosperidad entre en sus vidas. Tanto las situaciones buenas como las malas deben afrontarse con calma para encontrar las soluciones correctas. Quienes tengan planes de viajar deberán hacerlo, porque será algo trascendental. Llegará un dinero de una fuente inesperada que podrán disfrutar muy pronto.

Número: 5209.

Acuario

Hay que tener cuidado con la salud, mantener los chequeos médicos y continuar con los tratamientos. El dinero que están esperando llegará pronto y ayudará a disminuir los nervios. No hay que desesperarse; es importante mantener la calma y la fe para seguir adelante.

Número: 5970.

Cáncer

Hay algo importante relacionado con unos documentos que se debe firmar y que les permitirá lograr cosas importantes. También hay una situación relacionada con finca raíz que saldrá bien. Los documentos relacionados con asuntos de justicia saldrán a su favor y esto ocurrirá pronto.

Número: 2370.

Escorpio

Hay que hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás las cosas negativas y vivir en el presente. Llegará un dinero extra que les ayudará a calmar los nervios y les dará tranquilidad en la vida. También hay que cuidar el sistema nervioso y manejar las situaciones con calma para encontrar soluciones que permitan mejorar las cosas a su alrededor.

Número: 5000.

Piscis

Vienen cosas interesantes, llega el poder para conseguir aquello que se requiere y habrá bendiciones maravillosas. Hay que tener cuidado con las personas negativas. La estrella de la suerte los está acompañando, pero deben mantener un perfil bajo para evitar despertar envidias entre las personas que están a su alrededor.

Número: 8077.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: