Shakira rompe récord en Amazon Music y prepara el cierre de su residencia en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid suma un nuevo récord. La presentación que la cantante ofreció el pasado 3 de octubre, transmitida por Amazon Music, Prime Video y Twitch, se convirtió en el livestream de una artista femenina más visto en la historia de Amazon Music.

El concierto, que reunió a más de 50.000 personas, tuvo además uno de los momentos más especiales de la residencia: la aparición de Dua Lipa, quien subió al escenario para interpretar junto a Shakira una versión acústica de ‘Antología’, uno de los clásicos de la colombiana.

La presentación marcó el primer encuentro en vivo de ambas artistas sobre un escenario. Dua Lipa ya había demostrado anteriormente su admiración por Shakira e incluso había interpretado ‘Antología’ durante un concierto en Bogotá en 2025.

Pero Dua Lipa no ha sido la única invitada de esta residencia. Shakira también ha compartido escenario con Laura Pausini, con quien interpretó ‘Antología’; Alejandro Sanz, para cantar ‘La Tortura’ y ‘Corazón Partío’; y Manuel Turizo, con quien presentó ‘Copa Vacía’ en vivo.

Ahora, la artista colombiana se prepara para cerrar su paso por Madrid. Ante la alta demanda del público, Shakira agregó una decimotercera presentación para el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

La fecha llevará el concepto de una “gran despedida con amigos” y contará con invitados especiales, aunque los nombres de quienes participarán todavía no han sido revelados oficialmente.

De esta manera, la residencia de Shakira no solo ha reunido a miles de seguidores en Madrid, sino que también se ha convertido en un escenario para encuentros entre grandes figuras de la música y ahora suma un nuevo récord internacional en plataformas digitales.