Exrepresentante de Messi: “A James le faltó la continuidad para cuajar como un gran jugador mundial”

Josep Minguella es testigo de historias de algunos de los grandes talentos que han marcado al fútbol mundial. El español habló para el Vbar Caracol donde se le preguntó sobre su historia al lado de Lionel Messi.

El representante español que fue una importante en la llegada del argentino al Barcelona, habló sobre James Rodríguez, recordando el impacto que tuvo en el Mundial de Brasil 2014 y la Selección Colombia comparando sus carreras con la leyenda argentina.

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El recuerdo de James en Brasil

Al ser consultado por un posible paralelo entre Messi y James, Minguella recordó el momento en que vio al colombiano brillar en el Mundial de 2014, especialmente por el gol que marcó ante Uruguay en los octavos de final.

“Bueno, James Rodríguez, yo estaba en Brasil cuando hizo un gol impresionante y rápidamente se movieron los hilos para ficharlo y todo esto”, señaló el representante, quien destacó las condiciones que mostró el colombiano durante aquella Copa del Mundo.

Para Minguella, James tenía las capacidades para convertirse en uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, pero hubo un factor que terminó marcando la diferencia en su carrera.

“Le faltó la continuidad”

“Tiene unas condiciones excelentes, o tenía unas condiciones excelentes, pero le faltó la continuidad para poder llegar a cuajar como un gran jugador mundial”, explicó Minguella al hablar del colombiano.

El español puso el foco en una diferencia fundamental entre tener momentos de brillantez y mantener ese nivel durante muchos años. “En fútbol una cosa es poder hacer una jugada excepcional y la otra es hacer muchas diferentes durante mucho tiempo”, afirmó.

Minguella sobre Messi

En ese punto apareció la comparación con Lionel Messi. Minguella considera que la principal ventaja del argentino frente a otros futbolistas de enorme talento ha sido precisamente su capacidad para sostener su rendimiento durante décadas.

“Esta es la gran ventaja que tiene Leo sobre la mayoría de los otros, que Leo lleva veintipico de años en primer nivel mundial”, aseguró de como Messi construyó durante más de dos décadas una trayectoria que lo convirtió en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.