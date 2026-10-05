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05 oct 2026 Actualizado 22:16

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Bogotá

Bogotá registró un cambio drástico de temperatura: pasó de 24.6 °C a intensas lluvias con granizo

No granizaba en Bogotá desde enero de 2026 y no se registraban temperaturas tan altas desde junio de 2022.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Bogotá hizo récord en cambio de temperaturas durante este 5 de octubre de 2026; la ciudad alcanzó al mediodía 24,6 grados centígrados en localidades como Chapinero y Usaquén y en menos de dos horas, la ciudad se convirtió en escenario de fuertes lluvias con granizo en localidades como Engativá, Fontibón, Suba, Teusaquillo y Kennedy.

Vías principales de la ciudad como la Avenida Calle 13, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Primero de Mayo, registran fuertes encharcamientos.

En la Avenida Rojas con Calle 49 el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad realiza el trozado de un árbol que cayó sobre un vehículo particular tras las fuertes lluvias.

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