¿Cómo llegó una marca colombiana a colaborar con la Ópera de París? CEO de Baobab contó el proceso

Isabella Espinosa, CEO y fundadora de BAOBAB, habló sobre Baobab y su colaboración con la Ópera Nacional de París y la presencia de otras marcas colombianas en la Semana de la Moda de París.

Isabella Espinosa, CEO y fundadora de Baobab, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre Baobab y su colaboración con la Ópera Nacional de París y la presencia de otras marcas colombianas en la Semana de la Moda de París.

La fundadora de Baobab señaló que todo inició hace un año, cuando la Ópera de París se acerca y les manifiesta que su marco estratégico es posicionar su legado artístico, musical y cultural no solo en Francia, sino a nivel global.

“Nos han contado que han hecho una cantidad de activaciones con escuelas de ballet alrededor del mundo, con artistas de música clásica, y muy ocasionalmente, han hecho colaboraciones con marcas. Hacer una colaboración entre la ópera de París y una marca implica crear una colección conjunta inspirada en esos dos universos, y en 300 años de historia ellos han hecho este ejercicio, como bien decían, con Rolex y con Chanel, y por primera vez se trazaron la meta de hacerlo con una marca latinoamericana, porque consideran que Latinoamérica está cogiendo mucha fuerza en el mundo y que además es un escenario muy estratégico para ellos”, explicó.

Espinosa agregó que la Ópera de París comenzó buscando una marca que este a la altura de la ópera, pero que a su vez reflejara toda esa cosmovisión latinoamericana.

“Empiezan buscando muy fuerte por Brasil, Brasil es un país que se ha encargado de construir su marca país de una forma muy contundente en el mundo, entonces empiezan buscando por allá siguen por Argentina, Chile, Perú México, Ecuador, Colombia. Colombia además con una serie de muchos diseñadores con mucha trayectoria nacional e internacional, pero encuentran a Baobab y nos escogen a nosotros”, añadió.

La CEO de Baobab manifestó que fueron elegidos por su labor de posicionamiento del diseño colombiano contemporáneo en todos los rincones del mundo.

“Hemos hecho pasarelas en la India, en Dubai, en los Alpes Suizos, en el Valle de los Baobabs, en Madagascar y en Nueva York, haciéndole honor a nuestro nombre, Esto les llamó a ellos mucho la atención y nos contaron que estaban buscando hacer una colaboración con una marca latinoamericana”, expresó.

Ante esta oportunidad única e irrepetible, Espinosa reveló que buscaron que la colaboración se transformara en uno de los ejercicios marca país más ambicioso en la historia de Colombia en el exterior y demostrar que el país se tomó la Ópera de París en la París Fashion Week, uno de los escenarios y las agendas más importantes del mundo.

“Lo que les propusimos fue no hagamos un simple desfile, que eso es como el resultado obvio de cualquier colaboración, más bien subámosle el nivel cultural a este proyecto y hagamos una puesta en escena de danza contemporánea, pero que la magia de este proyecto no sea que es con bailarines y artistas de la ópera, bailarines y artistas franceses, sino precisamente bailarines y artistas de todas las regiones de Colombia para aprovechar esta plataforma y visibilizar a Colombia como un país, no solo de café, sino de música, arte, moda y cultura de primer nivel. Entonces ahí empieza este gran proyecto y este gran reto que reunió a más de 60 artistas”.

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