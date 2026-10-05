Ejército nacional activa la campaña “Viaje Seguro” para la semana de receso

Hoy, lunes 5 de octubre, se inauguró la campaña “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía” desde el peaje Los Patios en La Calera, Cundinamarca.

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La Brigada 13 del Ejército nacional activó la campaña buscando brindar mayor seguridad a la ciudadanía y poder garantizar una movilidad óptima a propósito de la semana de receso que inicia en el país.

“800 hombres y mujeres estarán presentes y distribuidos en 32 puestos de control para el acompañamiento de la población civil a lo largo de los corredores viales de Cundinamarca”, explicó William Caicedo, comandante de la Brigada 13 del ejército.

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Los puestos de control en el departamento estarán en constante comunicación para reportar cualquier irregularidad y se tiene previsto el trabajo institucional junto con el CTI, la fiscalía y la policía nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la semana de receso hasta el próximo 12 de octubre.

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El comandante William Caicedo resaltó que, junto a la Brigada, “buscamos darles seguridad y el mensaje de que estamos atentos para que puedan disfrutar y compartir con sus familias. Se hace una invitación para que lleguen al centro de Colombia, a este hermoso departamento, y disfruten del turismo religioso, gastronómico y de todo tipo en sus municipios.”