Cali ya tiene 36 edificaciones aprobadas para demolición tras el terremoto

Actualmente se adelanta la demolición del Hotel Metrópolis, D’Corpus y Cali Express. Foto: Alcaldía de Cali.

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En Cali aumentó el número de edificaciones que serán derribadas tras resultar afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, luego de las nuevas evaluaciones realizadas.

Según el balance de las autoridades, el número de estructuras que serán demolidas pasó de 17 a 36, luego de recibir la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y los respectivos actos administrativos para avanzar en el proceso de intervención controlada.

La Alcaldía de Cali reportó un avance acelerado en los trabajos que actualmente están en marcha y proyecta que estos terminen en los próximos días.

“Estamos en este momento en la demolición del Hotel Metrópolis, D’Corpus y Cali Express. Estamos ya en la preparación para Laureles, para que esta zona quede libre, despejada”, indicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

Con este proceso, las autoridades buscan reducir los riesgos para la ciudadanía, despejar las zonas afectadas y preparar los terrenos para las obras de reconstrucción de Cali tras la emergencia.