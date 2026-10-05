Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 oct 2026 Actualizado 14:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Ataque con enjambre de drones en Neiva deja un soldado muerto y otro gravemente herido

Autoridades piden apoyo nacional para adquirir tecnología antidrones y enfrentar la nueva amenaza armada.

Utilización de un enjambre de drones. Foto Relacionada.

Utilización de un enjambre de drones. Foto Relacionada.

Utilización de un enjambre de drones. Foto Relacionada.
Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Un hecho lamentable se registró en la zona rural de Neiva, exactamente en el corregimiento de Aipecito, donde un pelotón del Batallón Tenerife, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, fue atacado por un grupo disidente mediante un enjambre de drones. El hecho dejó un soldado muerto y otro gravemente herido, quienes fueron evacuados de la zona.

El secretario de Gobierno de Neiva señaló que “esta nueva modalidad de guerra representa un desafío para las autoridades territoriales, debido al alto costo de los equipos requeridos para enfrentarla, los municipios no contamos con recursos suficientes para adquirir sistemas de inhibición, baterías antidrones y otras herramientas tecnológicas necesarias para responder a este tipo de ataques”. Puntualizo Ferney Ducuara.

El funcionario también confirmó que hace aproximadamente 15 días se había registrado otro ataque con dron en el mismo sector de Aipecito. Sin embargo, explicó que el hecho ocurrido recientemente tuvo una característica diferente, debido a la utilización de un enjambre de drones, frente al cual las tropas no tuvieron capacidad de respuesta.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un grupo disidente proveniente del departamento del Tolima estaría incursionando en territorio huilense por esta zona rural de Neiva, situación que motivó el desplazamiento de tropas para contener la amenaza.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado