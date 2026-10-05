Ataque con enjambre de drones en Neiva deja un soldado muerto y otro gravemente herido
Autoridades piden apoyo nacional para adquirir tecnología antidrones y enfrentar la nueva amenaza armada.
Neiva
Un hecho lamentable se registró en la zona rural de Neiva, exactamente en el corregimiento de Aipecito, donde un pelotón del Batallón Tenerife, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, fue atacado por un grupo disidente mediante un enjambre de drones. El hecho dejó un soldado muerto y otro gravemente herido, quienes fueron evacuados de la zona.
El secretario de Gobierno de Neiva señaló que “esta nueva modalidad de guerra representa un desafío para las autoridades territoriales, debido al alto costo de los equipos requeridos para enfrentarla, los municipios no contamos con recursos suficientes para adquirir sistemas de inhibición, baterías antidrones y otras herramientas tecnológicas necesarias para responder a este tipo de ataques”. Puntualizo Ferney Ducuara.
El funcionario también confirmó que hace aproximadamente 15 días se había registrado otro ataque con dron en el mismo sector de Aipecito. Sin embargo, explicó que el hecho ocurrido recientemente tuvo una característica diferente, debido a la utilización de un enjambre de drones, frente al cual las tropas no tuvieron capacidad de respuesta.
De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un grupo disidente proveniente del departamento del Tolima estaría incursionando en territorio huilense por esta zona rural de Neiva, situación que motivó el desplazamiento de tropas para contener la amenaza.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...