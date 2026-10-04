Personería de Buenaventura alerta por uso de coliseo como centro de detención transitoria

El personero del distrito advierte que el uso del coliseo está afectando las actividades deportivas y recreativas.

Buenaventura

La Personería de Buenaventura alertó por el uso del coliseo del centro del distrito como lugar de detención preventiva, pese a que este espacio no cuenta con las condiciones adecuadas.

Actualmente, en el escenario deportivo permanecen 19 personas privadas de la libertad, entre ellas dos mujeres. La situación se originó después del incendio ocurrido el pasado 10 de agosto en el Centro de Detención Transitorio Marte, tras una riña entre integrantes de las bandas delincuenciales “Shotas” y “Espartanos”, que dejó el lugar inhabilitado y obligó al traslado de los detenidos al coliseo.

“Desde el pasado 10 de agosto hasta la fecha, aproximadamente 390 personas privadas de la libertad han pasado por el coliseo. En un ejercicio que se realizó con el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, se logró el traslado de la totalidad de las personas que permanecían allí. Sin embargo, en Buenaventura día tras día se siguen registrando capturas y a la fecha, contamos con 19 personas privadas de la libertad en condición de detención preventiva, entre ellas dos mujeres”, detalló, Jefferson Potes, personero de Buenaventura.

Potes también advirtió que el uso del coliseo está afectando las actividades deportivas y recreativas que allí realizan los niños y jóvenes, además de las escuelas.

“El temor del Ministerio Público, especialmente de la Personería de Buenaventura, es que el coliseo se tome como un centro de detención de forma definitiva”, agregó.

Ante esta situación, el personero interpuso una acción de tutela para que un juez determine el traslado de las personas privadas de la libertad y se garantice la recuperación del coliseo. Además, hizo un llamado a la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional para que se habilite o construya un centro de reclusión que permita atender las capturas que continúan registrándose en el distrito.