En Buenaventura fue capturada una mujer por el delito de acceso carnal con menor de 14 años

Por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado fue capturada una mujer en el distrito de Buenaventura identificada como Sharon Hasbleidy Alomía Angulo.

Al parecer esta persona aprovechó la confianza que tenía con la familia de dos hermanos de 8 y 11 años y los utilizó y sometió a vejámenes sexuales entre abril y septiembre del 2026.

Lea también: Procuraduría hará seguimiento a dos casos de presunta vulneración de derechos a menores en Cali

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación la presunta agresora llevaba a los niños a inmuebles ubicados en los barrios Centenario y San Francisco en donde los habría abusado sexualmente.

Además del sometimiento a los menores de edad habría grabado videos y tomado fotos en su celular para compartirlo como contenido para adultos.

Le interesa: Alcalde de Cali rechaza “politiquería” en manejo de escombros del terremoto

La mujer que fue capturada por el cti en el barrio San Francisco no aceptó los cargos, sin embargo, fue enviada a la cárcel mientras se desarrolla el proceso.