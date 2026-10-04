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04 oct 2026 Actualizado 15:21

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Cali rendirá homenaje a los animales afectados por el terremoto y otras emergencias

La jornada se realizará este domingo 4 de octubre en el Parque Central Río Cali. Según la UAEPA, 39 animales murieron y más de 400 fueron reportados como perdidos o desaparecidos tras la emergencia del pasado 10 de agosto.

La jornada, denominada “Toda Vida Cuenta”, comenzará a las 5:00 de la tarde en el Parque Central Río Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

La jornada, denominada “Toda Vida Cuenta”, comenzará a las 5:00 de la tarde en el Parque Central Río Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

La jornada, denominada “Toda Vida Cuenta”, comenzará a las 5:00 de la tarde en el Parque Central Río Cali. Foto: Alcaldía de Cali.
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Este domingo 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, organizaciones animalistas, activistas y ciudadanos se reunirán en Cali para rendir un homenaje a los animales afectados por el terremoto, incendios y otros hechos que han puesto en riesgo su vida y bienestar.

La jornada, denominada “Toda Vida Cuenta”, comenzará a las 5:00 de la tarde en el Parque Central Río Cali, conocido popularmente como el Parque de las Piedras. La iniciativa busca recordar a los perros, gatos y animales silvestres que murieron, resultaron heridos, desaparecieron o perdieron sus refugios durante las recientes emergencias registradas en la ciudad.

“Será un homenaje muy significativo que rendiremos a sus familias, las invitadas especiales a este evento. Recordemos que Cali registra 39 animales fallecidos y 419 dados por desaparecidos o desaparecidos”, detalló Catherine Morales, activista y defensora de los derechos de los animales.

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Las organizaciones también plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, rescate, atención y refugio para los animales durante situaciones de emergencia.

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