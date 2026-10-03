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03 oct 2026 Actualizado 23:42

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Incautan más de 1,4 toneladas de cocaína en zona rural de Palmira

Un hombre, señalado de pertenecer a una estructura criminal del Clan del Golfo, fue capturado durante el operativo

Foto: Policía Nacional

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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 1.412 kilos de clorhidrato de cocaína durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en un inmueble ubicado en zona rural de Palmira, Valle del Cauca.

Foto: Policía Nacional

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De acuerdo con las autoridades, el procedimiento representa un golpe estratégico contra el Clan del Golfo, ya que, el cargamento estaría aparentemente relacionado con esta organización criminal.

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Durante el operativo fue capturado un hombre identificado como Santiago Rubiano Laverde, conocido con el alias de “El Transportador”, quien sería, según la investigación, presunto integrante de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en el Valle del Cauca.

Además de la droga, las autoridades incautaron 43 millones y medio de pesos en efectivo, un tractocamión, un arma de fuego calibre 7,65 milímetros y un teléfono celular.

Foto: Policía Nacional

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Según la investigación, los recursos obtenidos a través del narcotráfico serían destinados a la financiación de la organización criminal y de sus actividades ilícitas.

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Las autoridades también señalan que el cargamento de cocaína, al parecer, estaba siendo preparado para su envío hacia Centroamérica y Norteamérica.

Foto: Policía Nacional

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Andrea Mesa

Andrea Mesa

Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...

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