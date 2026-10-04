EMCALI avanza en la selección del aliado estratégico para modernizar el 100 % del alumbrado público

Empresas Municipales de Cali, Emcali, avanza conforme al cronograma establecido para la modernización del 100 % del alumbrado público de la ciudad.

Actualmente, la empresa se encuentra en la etapa de selección del aliado estratégico que acompañará el proceso de modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público, con el propósito de avanzar hacia una infraestructura más moderna y eficiente para Cali.

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De acuerdo con el cronograma, el pasado 25 de septiembre finalizó el plazo para la presentación de propuestas. Posteriormente, el 2 de octubre se publicó el informe preliminar del proceso, que contiene las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras realizadas a las propuestas presentadas por los oferentes.

Los proponentes tendrán hasta el próximo 9 de octubre para presentar las observaciones que consideren pertinentes frente al informe preliminar. Una vez finalice esta etapa, Emcali revisará las observaciones y continuará con las siguientes fases del proceso.

El gerente general de Empresas Municipales de Cali, Roger Mina, explicó que “fueron tres las estructuras plurales (grupos de empresas que se asociaron para participar en el proceso) y entraremos en fase de evaluación para garantizar que la organización a cargo de uno de los proyectos más importantes de transformación para la ciudad de garantías técnicas y de cuidado de los recursos de los caleños. Dejando atrás más de 20 años de atraso injustificados por parte de quienes administraron el alumbrado público en Cali”.

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El proyecto ha contado desde su inicio con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y, según EMCALI, se han acogido sus recomendaciones como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la legalidad y la viabilidad técnica del proceso.

“La estructuración también contempla mecanismos para proteger los recursos de los caleños: los pagos al aliado estarán asociados a las obras y actividades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso, e incluirá cláusulas jurídicas frente a eventuales incumplimientos”, señala el comunicado de Empresas Municipales de Cali.

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El proyecto busca transformar el sistema de alumbrado público de Cali para mejorar las condiciones de iluminación y contribuir a generar espacios públicos más seguros.

Entre las principales metas está la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED, de acuerdo con los estándares establecidos en la guía lumínica nacional vigente, con el objetivo de alcanzar el 100 % de modernización del parque lumínico de la ciudad.

El proyecto también contempla la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la implementación de un sistema de telegestión que permitirá una operación más tecnológica y eficiente.

La meta de EMCALI es mejorar las condiciones de iluminación no solo en las vías de la ciudad, sino también en parques y otros espacios públicos.

La transición hacia tecnología LED permitiría, además, contar con un sistema más eficiente y sostenible, especialmente frente a fenómenos como El Niño, debido al menor consumo de energía.

EMCALI también señaló que el proceso ha contado con la participación de proveedores internacionales, que aportan experiencia y capacidades técnicas para garantizar que los elementos adquiridos cumplan con los estándares requeridos para un proyecto de esta magnitud.

Como antecedente, entre 2024 y 2025 EMCALI modernizó más de 56 mil luminarias con tecnología LED, lo que, según la empresa, equivale aproximadamente al 30 % del alumbrado público de Cali.