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04 oct 2026 Actualizado 14:49

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Capturan integrantes de ‘Los Zafiros’, banda que robaba fincas en Tuluá

Los capturados son alias ‘Petróleo’, ‘Pachín’ y ‘Criterio’, señalados de cometer varios hurtos en zona rural del municipio.

Los hechos se habrían concentrado en el corregimiento de Aguaclara. Foto: Policía Valle.

Los hechos se habrían concentrado en el corregimiento de Aguaclara. Foto: Policía Valle.

Los hechos se habrían concentrado en el corregimiento de Aguaclara. Foto: Policía Valle.
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Tuluá

Tres presuntos integrantes de ‘Los Zafiros’, una banda señalada de cometer hurtos en viviendas y fincas de zona rural de Tuluá, fueron capturados tras varios meses de investigación de las autoridades.

El teniente coronel Javier Rodríguez, comandante de la Estación de Policía del municipio detalló que los delincuentes aprovechaban que los inmuebles estaban solos para ingresar y llevarse los elementos de valor. Los hechos se habrían concentrado en el corregimiento de Aguaclara.

Entre los capturados está alias ‘Petróleo’, de 37 años, señalado como uno de los presuntos coordinadores de la banda. También fueron detenidos alias ‘Pachín’, de 35 años, y alias ‘Tenorio’ o ‘Criterio’, de 37 años.

“Fueron capturados por los delitos de hurto calificado y agravado”, indicó el oficial.

Más información

Los tres capturados fueron enviados a prisión por decisión de un juez de control de garantías, mientras avanzan las investigaciones para establecer su responsabilidad en otros hurtos.

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