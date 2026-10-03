Alcalde de Cali rechaza “politiquería” en manejo de escombros del terremoto

La Alcaldía de Cali anunció que el punto de acopio de escombros de la calle 5 con carrera 50 es transitorio y será reemplazado progresivamente por El Corbatín. Foto: Alcaldía de Cali.

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En medio de la controversia por el manejo de los escombros que han dejado las demoliciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, salió en defensa del proceso que adelanta su administración.

La crítica se concentra en el punto donde actualmente se están llevando los residuos, ubicado en la calle 5 con carrera 50. El exalcalde Jorge Iván Ospina advirtió que los materiales depositados allí podrían representar un riesgo para la salud de las personas que habitan en los alrededores.

El mandatario Eder calificó como “politiquería” los cuestionamientos alrededor de la disposición de estos residuos y aseguró que no permitirá que se desvíe la atención del proceso de recuperación de la ciudad tras la emergencia. Además, destacó que todo el proceso se está adelantando de manera rigurosa y bajo las condiciones establecidas para el manejo de los escombros.

“Aquí lo que estamos haciendo es recuperándonos de una emergencia sin precedente y lo estamos haciendo en tiempo récord. Tengan la certeza que todo se está haciendo con el acompañamiento de la Cruz Roja, con los principales expertos en manejo de riesgos y nosotros. Cali mueve aproximadamente 6.500 toneladas de escombros diarias, cuando antes movía 600”, señaló.

El alcalde también indicó que el material está siendo manejado con cuidado, recuperando lo que puede ser aprovechado y reciclando el resto.

“Estos son edificios que se cayeron con todo por dentro, donde algunas personas murieron o salieron lesionadas. Los edificios que hoy estamos demoliendo, muchos de ellos aún tienen los bienes adentro, tienen la ropa, tienen los muebles, tienen las fotos, tienen las memorias. Esto no se puede tratar como cualquier desecho. Los escombros se manejan con mucho cuidado, se recupera lo que se puede recuperar, se procesa el resto y se recicla”, agregó.

La administración anunció además que el punto de acopio de la calle 5 con carrera 50 es transitorio y será reemplazado progresivamente por El Corbatín, un nuevo centro de recepción y transformación de estos escombros que servirán para la reconstrucción de Cali.